شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ميول متطرفة.. مروّع الألمان في ميونيخ يقر “دهستهم عمدا” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بعدما تكشفت عدة تفاصيل عن حياته الشخصية، رجحت السلطات الألمانية أن يكون طالب اللجوء الأفغاني، فرهاد نوري، الذي دهس حشداً نقابيا في ميدنة ميونيخ أمس ذا ميول متطرفة.

فقد كشفت الشرطة، اليوم الجمعة، وجود “ميول متطرفة” لدى الشاب الذي نفذ الهجوم دهسا بسيارته الميني كوبر، متسببا بإصابة 36 شخصا بجروح، وفق آخر حصيلة.

وفقا للعربية : قال مسؤول في الشرطة المحلية، غيدو ليمر، خلال مؤتمر صحافي “تمكنا من رصد توجه ديني متطرف” لدى الأفغاني البالغ 24 عاما الذي أوقف في موقع الهجوم.

فيما أفاد مسؤول في النيابة العامة أن التحقيق يحمل على الاعتقاد بوجود “دافع متطرف”.

من جانبه أقر الشاب العشريني الموقوف بأنه تعمد دهس المتظاهرين الذين كانوا يشاركون أمس بمسيرة لنقابة “فيردي” العمالية في المدينة بسيارته.

واعترف خلال التحقيق بأن قاد سيارته عمدا نحو حشد المظاهرة.

فيما أكد المحققون أن الجاني لا يعاني من مرض نفسي، ولا دليل على وجود مشاكل نفسية لديه.

كما بينت السلطات الألمانية أن تحقيقات كانت تجري حوله في ولاية بافاريا بعد الاشتباه في التحايل الوظيفي، حيث سجل نفسه كعاطل عن العمل، ثم بدأ العمل من دون أن يلغي تسجيله في الوقت المناسب.

لكن تم إيقاف إجراءات الغرامة ضده لأن الأمر كان يتعلق بفترة زمنية قصيرة للغاية.

وبحسب ما كشفته التحقيقات الرسمية فإن المشتبه به طالب لجوء يبلغ من العمر 24 عاما من أفغانستان، حيث ولد في العاصمة كابل عام 2001

طعن قبل 3 أسابيع

وكان حادث الدهس هذا أتى بعد 3 أسابيع على حادث طعن شهدته بلدة أشافنبورغ التي تبعد ساعات قليلة عن ميونيخ، نفذه أفغاني أيضاً يبلغ من العمر 28 عاما، رفض طلب لجوئه.

كما شهدت البلاد حادث دهس بمدينة ماجديبورغ، في ديسمبر الماضي (2024)، أسفر عن سقوط 5 قتلى، فيما أصيب أكثر من 200، حيث اصطدمت سيارة بحشد لمسافة 400 متر على الأقل في سوق لعيد الميلاد. وكان المنفذ يقود سيارة دفع رباعي سوداء اخترقت حواجز أمنية، ثم أكمل القيادة بشكل متعرج داخل السوق.

وجاءت سلسلة الهجمات هذه بعد 8 سنوات على هجوم مماثل استهدف سوقاً لعيد الميلاد في برلين.

كما أتت لتصعّد المخاوف بشأن الأمن والتوترات حول الهجرة قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 23 فبراير الحالي.

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