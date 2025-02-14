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الرئيس الموريتاني يتلقى رسالة خطية من رئس مجلس السيادة الانتقالي في السودان

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  • الرئيس الموريتاني يتلقى رسالة خطية من رئس مجلس السيادة الانتقالي في السودان 1/2
  • الرئيس الموريتاني يتلقى رسالة خطية من رئس مجلس السيادة الانتقالي في السودان 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، رسالة خطية من رئس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان.

وقام بتسلّم الرسالة رئيس الحكومة الموريتانية المختار ولد أجاي من عضو مجلس السيادة السوداني، إبراهيم جابر إبراهيم، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط .

وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون والشراكة بين البلدين وتعزيزهما على كافة المستويات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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