الرئيس المصري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الماليزي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا اليوم من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وجهود تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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