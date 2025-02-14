ترقب لتبادل الأسرى في غزة.. وتحذير من الصليب الأحمر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بينما يسود الهدوء الحذر في قطاع غزة وإسرائيل بانتظار الدفعة السادسة من الأسرى، بعد توتر ساد خلال الأيام الماضية وسط تبادل للاتهامات بين حماس والجانب الإسرائيلي، أعرب الصليب الأحمر عن قلقه حول وضع المحتجزين الإسرائيليين.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تسهل عمليات تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين، اليوم الجمعة إنها “قلقة للغاية” بشأن وضع المحتجزين في غزة.

وفقا للعربية : كما أضافت في بيان عبر منصة إكس إن “عمليات الإفراج الأخيرة تعزز الحاجة الملحة لوصول اللجنة الدولية إلى المحتجزين.” وشددت على أنها قلقة للغاية بشأن ظروف الأسرى في القطاع الفلسطيني المدمر.

ضغوط الوسطاء

وكانت جهود الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) نجحت أمس في إزالة العقبات أمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما لوح الجانبان بوقفه.

فيما أعلنت حماس أنها حريصة على عدم انهيار الاتفاق وتنفيذه وإلزام إسرائيل به في الوقت عينه كاملا.

هذا، ويتوقع أن تتسلم إسرائيل اليوم الجمعة قائمة بالمحتجزين الذين ستطلق سراحهم الحركة غداً السبت كما هو مقرر.

يذكر أنه حتى الآن تم إطلاق 16 إسرائيلياً مقابل مئات الفلسطينيين على 5 دفعات ضمن المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة الذي يتضمن 3 مراحل.

فيما يرتقب أن تشمل المرحلة الأولى من صفقة التبادل هذه التي تمتد لـ 42 يوما، 33 أسيرا إسرائيليا مقابل نحو 700 أسير فلسطيني.

فيما يقدر عدد المحتجزين الأحياء في القطاع بنحو 50 من أصل ما يقارب 100 وفق تقديرات إسرائيلية.

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