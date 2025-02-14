مفوضية اللاجئين تدعو لتوفير الدعم العاجل للاستجابة في جمهورية الكونغو الديمقراطية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى توفير الدعم العاجل للاستجابة لأزمة النازحين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ظل العنف الذي تشهده ويترك مئات الآلاف من الأشخاص بلا مأوى.

وأشارت إلى التفاقم السريع للأزمة الإنسانية، مع الافتقار إلى إمكانية الوصول إلى النازحين المحتاجين للمساعدات، حيث أدى القصف المدفعي الثقيل والنهب إلى تدمير 70 ألف ملجأ للطوارئ حول جوما ومينوفا في مقاطعتي شمال وجنوب كيفو، مما ترك 350 ألف نازح داخليًا بدون مأوى.

كما دعت إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية لضمان سلامة المدنيين، واحترام القانون الدولي الذي نص على حرية التنقل بحثًا عن الأمان.

وأعربت منظمة اليونيسيف عن القلق إزاء تصاعد العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والأثر الذي يخلفه علي الأطفال والأسر، مدينة التقارير المروعة عن الانتهاكات التي ترتكبها أطراف الصراع ضد الأطفال، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة.

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