مؤتمر ميونخ الدولي للأمن ينطلق اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - يجتمع قادة ودبلوماسيون بارزون في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن اليوم الجمعة. ويترقب المحللون باهتمام بالغ الخطاب الذي سيلقيه نائب الرئيس الأمريكي جي.دي. فانس. ومن المقرر أن يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتس في المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى الأحد المقبل في فندق "بايريشر هوف" بميونخ، عاصمة ولاية بافاريا الألمانية. ومن المنتظر حضور أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 100 وزير أهم اجتماع لخبراء السياسة الأمنية في العالم.

ويفتتح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الدورة الـ61 لمؤتمر ميونخ الدولي للأمن في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا (التوقيت المحلي)، وسيقدم خلال الافتتاح تقييما للوضع في السياسة الخارجية والأمنية. ومن بين المتحدثين اليوم أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وسيناقش المؤتمر العديد من الموضوعات المهمة.