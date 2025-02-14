شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية: تصريحات ترامب تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهحير أهل غزة تزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.

وأوضح بدوي، أن هذه التصريحات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي، كما أنها تدعم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني، موضحا أن مصر والأردن والدول العربية والإسلامية لن تقبل بهذا الأمر، وهناك تنسيق بين هذه الدول للوقوف ضد تصفية القضية الفسطينية.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا من البداية بان مصر ضد تهجير أهالي قطاع غزة ولن تشارك في هذا الأمر، مؤكدا أن مصر ستظل تدعم تساند الشعب الفلسطيني حتي ينال حقوقه في إقامة دولته.

ودعي الدكتور خالد بدوي، جميع الشعب المصري بمختلف تياراته السياسية إلى الوقوف خلف القيادة السياسية لرفض هذا المخطط و التصدي له بمنتهى الحزم، مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات.