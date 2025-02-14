شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: اجتماع في ميونيخ بين مسؤولين من أمريكا وروسيا وأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

خفض الإنفاق الدفاعي

قمة ثلاثية

النزاع في أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أنّ اجتماعا بين "مسؤولين كبار" من كلّ من روسيا وأوكرانيا والولايات المتّحدة سيعقد الجمعة في ميونيخ، المدينة الألمانية التي تستضيف مؤتمرا أمنيا دوليا.وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "سيعقدون اجتماعا في ميونيخ. ستكون روسيا هناك مع أناسنا. أوكرانيا مدعوّة أيضا.. لست متأكدا من هوية الأشخاص الذين سيمثّلون كلّ بلد، لكنّهم سيكونون مسؤولين كبارا من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة".إلى ذلك، أعلن دونالد ترامب الخميس أنّه يريد أن يناقش مع الصين وروسيا خفضا متبادلا بين القوى الثلاث للإنفاق في مجال الدفاع، داعيا إلى عودة روسيا لمجموعة السبع.وأكّد ترامب أيضا للصحفيين في البيت الابيض أنّه يعتزم عقد قمة مع نظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين "ما ان تهدأ الأمور بعض الشيء".وقال إن "الاجتماعات الاولى التي أريد ان أعقدها هي مع الرئيس الصيني شي والرئيس الروسي بوتين، وأريد أن أقول لهما: فلنقسم موازنتنا العسكرية الى النصف".وسئل عما إذا كان يعتزم عقد قمة ثلاثية فاجاب "نعم، أعتقد ذلك"، قبل أن يوضح لاحقا أنه سيبدأ باجتماعات ثنائية. ولفت ترامب إلى أنه يريد "إبطاء ووقف وتقليص الأسلحة النووية" خصوصا.وأضاف أمام الصحفيين بعدما وقّع أمرا تنفيذيا حول الرسوم الجمركية المتبادلة "لا سبب لدينا لصنع أسلحة نووية جديدة".وغداة اتصال هاتفي أجراه بنظيره الروسي خصّصه للنزاع في أوكرانيا، دعا ترامب إلى عودة روسيا لمجموعة السبع بحيث تصبح مجددا مجموعة الثماني.وقال: "أودّ حقا أن تعود"، بعدما استبعدت موسكو من هذا الإطار الدبلوماسي إثر ضمّها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014.وأضاف أنّه يتعيّن على "الروس أن يجلسوا إلى الطاولة" و"بوتين سيودّ كثيرا العودة"، واصفا استبعاده بأنه كان "خطأ".إلى ذلك، أكّد الرئيس الأمريكي أنّ أوكرانيا القلقة من استبعادها في أيّ حوار مع موسكو، ستكون "طرفا" في المفاوضات بهدف وضع حدّ للحرب مع روسيا، مبديا اقتناعه بأنّ بوتين "يريد السلام". وأضاف: "أعتقد أنه سيقول لي إذا لم يكن يريد ذلك".