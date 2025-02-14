كشف سر خذلان نتانياهو لترامب في حادثة اغتيال قاسم سليماني

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: صحيح أن إسرائيل على الأرجح سوف تعود إلى الاتفاق السابق مع حماس، مما يجعلها تترقب الإفراج عن 3 رهائن السبت المقبل وفقاً للجدل المعتاد، إلا أن بنيامين نتانياهو يواجه معضلة كبيرة بعد أن هدد حماس وتوعدها بالجحيم على طريقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إذا لم تطلق سراح جميع الرهائن بحلول ظهر السبت.

الصحفي والمحلل الأميركي الإسرائيلي هيرب كينون يتناول في مقال له بصحيفة "جيروزاليم بوست" مأزق نتانياهو في الوقت الراهن.

فبعد أن قررت حماس في وقت سابق تأجيل إطلاق سراح الرهائن الثلاثة المقرر أن تطلق سراحهم يوم السبت، تدخل ترامب بقوة.

وقال الرئيس الأميركي :"إذا لم يتم إعادة جميع الرهائن بحلول الساعة 12 من يوم السبت، أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب. أود أن أقول، ألغوا الأمر وسوف تصبح كل الرهانات غير صالحة ودع الجحيم يندلع".

وأضاف ترامب أنه يجب إعادة جميع الرهائن، وهو ما يعني على ما يبدو جميع الـ 76، سواء القتلى أو الأحياء، المحتجزين حاليا في الأسر، وليس "قطعا ومجموعات - اثنين وواحد وثلاثة وأربعة واثنين - ولكن جميعهم".

وهذا وضع نتنياهو أمام معضلة جديدة وحساسة.

ترامب يعطي إشارة العودة لضرب غزة

لقد أعطى ترامب إسرائيل فعليًا الضوء الأخضر لاتخاذ أي عمل عسكري تراه ضروريًا لتأمين إطلاق سراح الرهائن. ولكن إذا قررت إسرائيل استئناف الحرب، فليكن ذلك ــ لا بأس بذلك ــ وسوف تكون قادرة على القيام بذلك بثقة في أن الولايات المتحدة لن تقطع إمدادات الأسلحة، ولن تلقي محاضرات عن قواعد الاشتباك، ولن تكرر العبارة المملة القائلة بأن "الطريقة التي تُخاض بها الحرب مهمة"، ولن تدين القدس إذا قررت التوقف عن إرسال إمدادات الوقود والغذاء إلى أعدائها.

لكن مع هذا الضوء الأخضر يأتي تعقيد جديد: ماذا سيحدث إذا لم يستخدمه نتانياهو؟

وأوضح ترامب ما سيفعله لو كان في مكان نتانياهو. إذا لم يتصرف نتانياهو على هذا النحو – إذا لم يرسل جيش الدفاع الإسرائيلي إلى غزة بكامل قوته يوم السبت الساعة 12:05 ظهراً بسبب القلق على مصير الرهائن المتبقين – فماذا سيفكر ترامب؟

هل سيرى نتانياهو ضعيفاً؟

هل يظن نتانياهو ضعيفا؟ وهذا تصور لا يستطيع نتانياهو أن يتحمل، لأن ترامب يحترم القوة. إن الضعف في نظره شيء يحتقره، وهو من صفات الخاسرين، وبالطبع نتانياهو لا يريد أن يظهر بمظهر الضعيف أمام ترامب.

وهذا ليس مجرد تكهنات؛ إن تاريخ الرئيس مع رئيس الوزراء يقدم تحذيرًا.

في 3 كانون الثاني (يناير) 2020، أطلقت الولايات المتحدة صاروخًا من طائرة مسيرة باتجاه سيارة في بغداد كانت تقل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني. قُتل سليماني ورئيس ميليشيا عراقية على الفور.

نتانياهو خذلني

وبعد أكثر من ثلاث سنوات، وفي 12 من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 ــ بينما كانت إسرائيل تعاني من آثار السابع من تشرين الأول (أكتوبر) ــ قال ترامب، أثناء حديثه في تجمع انتخابي في فلوريدا، إن نتانياهو خذله ولم يشارك في ذلك الهجوم كما وعد.

وقال عن التنسيق لقتل سليماني: "إسرائيل كانت ستفعل هذا معنا، وكان الأمر مخططا له وعمل عليه منذ أشهر". "لقد أعددنا كل شيء، وفي الليلة التي سبقت وقوع الهجوم، تلقيت مكالمة هاتفية مفادها أن إسرائيل لن تشارك في هذا الهجوم.

وقال "لم يخبرونا السبب"، مضيفا بشكل واضح: "لن أنسى أبدا أن نتانياهو خذلنا". لقد شعرنا بخيبة أمل بسبب ذلك. "خيبة أمل كبيرة."

وتسببت تلك الحادثة والمكالمة التي أجراها نتانياهو للتهنئة بجو بايدن بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في حدوث توترات بين الزعيمين أثناء وجود ترامب خارج منصبه.

ومع ذلك، فإن الطريقة الحارة التي رحب بها ترامب بنتانياهو في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر بددت أي مؤشرات على وجود مشاعر سيئة باقية.

ومع ذلك، فإن عبارة "لن أنسى أبداً أن نتانياهو خذلنا" ليست عبارة من المرجح أن نتانياهو نسيها أيضاً. من الواضح أن نتانياهو لا يريد أن يخيب آمال ترامب مرة أخرى أو أن يظهر للرئيس أنه ضعيف أو خائف من التصرف.

قال ترامب إنه يريد أن يرى إطلاق سراح جميع الرهائن - وهو أمر تشترك فيه إسرائيل بوضوح.

ولكن من الأسهل بكثير على ترامب أن يتحدث عن المواعيد النهائية والإنذارات النهائية وكل الجحيم الذي قد ينفجر.

جحيم غزة بين أميركا واسرائيل

أولا، لأنه ليس من الضروري أن تقوم الولايات المتحدة بعمل عسكري في حال انهيار الاتفاق. ترامب لا يقول أن الولايات المتحدة ستفتح الجحيم على غزة – بل يقول فقط أنه سيسمح لإسرائيل بالقيام بذلك إذا اختارت ذلك.

ولكن ماذا لو قررت إسرائيل أنها غير مستعدة لشن عملية كبرى أخرى في غزة في هذه اللحظة؟ ماذا لو لم يكن هناك إجماع شعبي عليه؟

إذا استأنفت إسرائيل الحرب بعد أن تطلق حماس سراح ثلاثة رهائن يوم السبت ــ وفقاً للاتفاق ــ ولكن ليس كل الرهائن المتبقين دفعة واحدة، فإن الدعم الشعبي القوي لتصعيد عسكري عنيف بينما لا يزال الرهائن الآخرون يقبعون في أسر حماس ليس مضموناً.

وكما تشير استطلاعات الرأي، فإن كثيرين يريدون انتهاء المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية، لذا فمن غير الواضح ما إذا كان الجمهور مستعدًا للعودة المفاجئة إلى الحرب الشاملة.

ما مصير 35 رهينة إذا استؤنفت الحرب؟

وماذا سيحدث أيضًا للرهائن المتبقين إذا استؤنف القتال ظهر يوم السبت؟ من بين حوالي 35 شخصًا يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة، ما هو مصيرهم؟

وهذه هي معضلة إسرائيل على نحو يختلف عن معضلة ترامب. ولكن لماذا لا يهتم نتانياهو بهذه الأعمال العدائية؟ ليس لأنه لا يهتم بها ــ فهو يهتم بها بالتأكيد ــ بل لأن الحسابات العاطفية مختلفة تماما، ولأن الثقل الأخلاقي والعواقب المجتمعية لهذا القرار تقع على عاتق إسرائيل إلى حد أكبر كثيرا.

لقد فاجأ تصريح ترامب إسرائيل، وهو ما يفسر الارتباك في رد فعل إسرائيل عليه.

وقال نتانياهو في بيان مصور صدر يوم الثلاثاء بعد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني، وفي إشارة واضحة، إن القتال العنيف سوف يستأنف في غزة إذا لم يعد "الرهائن" بحلول ظهر يوم السبت. ولم يتضح بعد عدد الرهائن الذين كان نتانياهو يخطط لإطلاق سراحهم، وقال مسؤول إسرائيلي للصحافيين في وقت لاحق إن إسرائيل تتوقع أن يتم إطلاق سراح جميع الرهائن التسعة الأحياء الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى في الأيام المقبلة.

وقال مسؤول كبير آخر إن إسرائيل تطالب الآن بالإفراج عن جميع الرهائن. ولكن بحلول يوم الخميس، بدا أن القدس ستكتفي بإطلاق حماس سراح الرهائن الثلاثة الذين التزمت بإطلاق سراحهم بموجب الاتفاق.

وبمجرد أن يطرح ترامب تحديا كهذا، فلن يكون أمام إسرائيل خيار سوى مجاراة خطابه ــ على الأقل في التصريحات.