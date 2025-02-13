ارتفاع عدد ضحايا عملية الدهس في ميونيخ

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس سودر، اليوم الخميس، عن "هجوم على الأرجح" بعدما دهست سيارة حشدا في ميونيخ بجنوب ألمانيا موقعة 28 جريحا بعضهم إصاباتهم بالغة، وفق آخر حصيلة.

وقال رئيس الحكومة المحافظ، أثناء زيارته موقع الحادث "إنه هجوم على الأرجح. الكثير من العناصر تشير إلى ذلك"، معربا عن أمله في نجاة جميع الضحايا.

وأضاف "نود في البداية أن نشكر الشرطة وأن نطلب منها التوصّل إلى إجابات بشأن هذه القضية في أسرع وقت ممكن وبأكثر فعالية ممكنة".

كانت حصيلة سابقة اشارت إلى إصابة عشرين شخصا جراء العملية.

من جانبه، قال نائب رئيس شرطة ميونيخ كريستيان هوبر أمام الصحافيين، إنّ المنفذ المفترض للهجوم، الذي وقع في خضم حملة الانتخابات التشريعية الألمانية التي تهيمن عليها قضايا الهجرة، هو طالب لجوء يبلغ من العمر 24 عاما.

ولكنه لم يعلّق في هذه المرحلة على ما إذا كان هذا العمل متعمّدا أم لا.

وقال "لا يمكنني أن أعطيكم المزيد من التفاصيل في هذه المرحلة، الأمر متروك للتحقيق".

ووفقا للمعلومات المتوفّرة في هذه المرحلة، فقد صدم المهاجم بسيارة مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يتظاهرون بدعوة من نقابة "فيردي" لعمّال الخدمات.

وأكد وزير الداخلية البافاري يواكيم هيرمان، أنّ الهجوم ليس له صلة بمؤتمر ميونيخ للأمن الذي يعقد من الجمعة إلى الأحد في العاصمة البارافية ويجمع كبار الدبلوماسيين في العالم.