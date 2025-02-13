شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم بين حاملة طائرات أمريكية وسفينة تجارية قرب ميناء مصري والان نبدء بالتفاصيل

لا إصابات

الدمام - شريف احمد - قال الأسطول الأمريكي اليوم الخميس إن حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس ترومان، اصطدمت فى البحر بسفينة تجارية بالقرب من ميناء بور سعيد في مصر.وأضاف الأسطول في بيان أن التصادم حدث في وقت متأخر أمس الأربعاء بينما كانت حاملة الطائرات والسفينة التجارية تتحركان.ولم يسفر الحادث عن تسرب المياه إلى حاملة الطائرات أو إصابات على متنها، ولم تصب أنظمة الدفع الخاصة بالسفينة بأضرار.وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية إنه لم يصب أحد من طاقم السفينة التجارية "بيسيكتاس- أم" أيضا.وكانت حاملة الطائرات ترومان، المتمركزة فى نورفولك، فرجينيا، نُشرت فى سبتمبر الماضي فى البحر المتوسط والشرق الأوسط، وكانت قد أكملت لتوها زيارة لميناء في منطقة سودا باي باليونان.