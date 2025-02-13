شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: رفض الأردن لخطة ترامب تؤكد صلابة الموقف المصري الأردني والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض بشأن رفض الأردن لخطة ترامب للتهجير جاءت في توقيت مهم، كاشفةً عن صلابة الموقف المصري الأردني في رفض التهجير.

وأكد الدكتور هشام عناني أن تسارع الأحداث يبرهن على أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة، سواء من خلال التنسيق مع الأردن الشقيق أو دعم الدول الشقيقة، مثل السعودية، التي تتطابق مواقفها مع الموقف المصري.

وأضاف عناني أن القيادة السياسية حملت على عاتقها إعداد رؤية متكاملة للإعمار، وأن تصريحات الأردن في هذا الصدد تؤكد التنسيق الكامل بين مصر والأردن، كما أشار إلى أن تزامن هذا الموقف مع الجهود المصرية لترسيخ الهدنة سيشكل دفعة قوية للقمة العربية المرتقبة.

ويؤكد الحزب أن التصريحات الأمريكية بشأن موقف الأردن كاشفة ومهمة، حيث ترد على أي محاولات للتشكيك أو شق الصف المصري الأردني، أو العربي بشكل عام.

