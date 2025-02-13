شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ رئيس الجمهورية بليلة النصف من شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان، داعيا الله أن يديم على بلادنا الأمن والأمان، وأن يصونها من كل سوء ومكروه، وجاء نص البرقية :

فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيـــس الجمهوريـــة

تحية طيبة لفخامتكم... وبعد،

فإنه لمن دواعى الفخر والسرور أن أرفع إلى فخامتكم، باسمى ونيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، أصدق التهانى وأسمى التبريكات بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان، هذه الليلة المباركة التى تتنزل فيها الرحمات، وتُرجى فيها المغفرة، وتكتمل فيها معانى القبول والرضوان.

و وتابع قائلا فى هذه المناسبة الجليلة، نتوجه إلى الله العلى القدير بأن يحفظكم بعنايته، ويسدد خطاكم فى قيادة مسيرة الوطن، ويمدّكم بموفور الصحة والعزم لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وأن يوفقكم لما فيه رفعة مصرنا العزيزة وازدهار شعبها العظيم.

واختتم البرقية قائلا :كما نسأله سبحانه أن يديم على بلادنا الأمن والأمان، وأن يصونها من كل سوء ومكروه، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على فخامتكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وكل عام وفخامتكم بخير