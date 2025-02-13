شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: الإعداد لـ"اجتماع بوتين وترامب" قد يستغرق عدة أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أوكرانيا ستشارك في مفاوضات السلام

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توافق أوكراني أمريكي

السلام ليس مجرد وقف لاطلاق النار

الدمام - شريف احمد - أعلن الكرملين عدم اتخاذ أي قرارات بشأن توقيت ومكان اجتماع بوتين وترامب، مضيفًا أن التحضير لقمة بين الرئيسين قد يستغرق عدة أشهر.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للتليفزيون الرسمي الروسي اليوم الخميس: "حتى الآن لم نتخذ أي قرارات، لا على مستوى العمل ولا على أعلى مستوى، سيستغرق الأمر وقتًا للتحضير لمثل هذا الاجتماع، قد يكون أسابيع، وقد يكون شهرًا، وقد يكون عدة أشهر".وقال بيسكوف إن اوكرانيا ستشارك في مفاوضات السلام لانهاء النزاع بطريقة أو بأخرى، وذلك غداة اجراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالين هاتفيين منفصلين برئيسي روسيا وأوكرانيا.وأضاف:، طبعًا ستشارك أوكرانيا في المفاوضات، سيكون هناك في الوقت نفسه مسار لحوار ثنائي روسي أمريكي، ومسار يتصل بالتأكيد بمشاركة أوكرانيا.أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، أنه يريد التوافق على موقف مع واشنطن لوضع حد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل إجراء أي مفاوضات مع روسيا.وقال زيلينسكي غداة إجراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالين منفصلين مع رئيسي أوكرانيا وروسيا، إن الاجتماعات بين أوكرانيا وأمريكا تشكل أولوية بالنسبة إلينا، وفقط بعد اجتماعات مماثلة، بعد اعداد خطة هدفها وضع حد لبوتين، أعتقد أنه سيكون أمرًا منصفًا التحدث الى الروس.تحدّث ترامب أيضًا مع زيلينسكي في اتصال وصفه الأخير بأنه مهم وتطرق إلى مختلف المسائل.لكنه قال إنه بينما يعتقد أن أوكرانيا أولوية بالنسبة الى ترامب، فإن تحدث ترامب مع بوتين أولًا يُعد أمرًا "غير لطيف".وأفاد الرئيس الأوكراني أيضًا بأن ترامب أبلغه بأنه كان يرغب في التحدث إليهما في الوقت ذاته، من دون توضيح سبب عدم قيامه بذلك.ولفت زيلينسكي أيضا إلى أنه قال لترامب إن روسيا ستهاجم أوكرانيا مرة أخرى على الأرجح في غياب الضمانات الأمنية.نبه رئيس المجلس الاوروبي انطونيو كوستا الى أن السلام في اوكرانيا ليس مجرد وقف لاطلاق النار، وذلك ردًا على قرار موسكو وواشنطن بدء مفاوضات لوضع حد للحرب.وكتب كوستا الذي يترأس الهيئة التي تمثل قادة دول الاتحاد الاوروبي 27 على منصة إكس: ينبغي على روسيا ألا تشكل بعد اليوم تهديدًا لاوكرانيا وأوروبا والأمن الدولي.