شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طلبات مناقشة للمصانع المتعثرة والتحول إلى السيارات الكهربائية أمام الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستانف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق حيث يناقش 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض القضايا وهى:

- طلب مناقشة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة".

- طلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية".



- طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية".



ويناقش المجلس خلال جلساته ايضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".



ويحيل المجلس للحكومة نحو 15 تقريرا للجان النوعية لاتخاذ اللازم بشأن ماجاء فيها من توصيات وتشمل 5 تقارير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبة المقدمة النائب محمود تركى، بشأن : التعزيز سبل مشاركة المخاطبين بالقانون رقــم 13 لسنة 2024 والخاص بنقابة التكنولوجيين" ومن النائب أحمد أنور شاهين، بشأن: "تحديث وتطوير ثلاث مدارس بـإدارة بلبيس التعليمية – محافظة الشرقية ومن النائب عمرو السعيد فهمى، بشأن: "إنشاء إدارة تعليميـة بقرية بشبيش والوحدات المحلية المجاورة لها ومن النائب عمرو عزت، بشأن: "استحداث كلية الدراسات الأفريقية العليا بالجامعات المصرية أسوة بجامعتى القاهرة وأسوان ومن النائبة راجية الفقى، بشأن: "إعادة مراجعة القواعد والإجراءات المتبعــة بالتنسيق الحكومى والتحديات التى يواجهها الطلبة فى التنسيق الحكومي"، ومن النائبة حنان سليمان، بشأن: "إلغاء التنسيق الداخلى فى الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها".



كما تتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الزراعة والرى عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب هشام سويلم، بشأن: "إنشاءمدرسة للتعليم الأساسى بعزبة ميت الموز مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية".



وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب خالد العونى، بشأن: "سرعة إنشاء مدرسة ابتدائية بقرية المنصورية الجديدة بمركز دراو-محافظة أسوان"، و"تخصيص مساحة أرض لإنشاء مدرسة للمرحلة الإعدادية بقرية جعفر الصادق مركز كوم أمبو -محافظة أسوان".



كما تشمل التقارير المحالة للحكومة 3 تقارير للجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغية المقدمة من النائـب نصيف حفناوى، بشأن: "إنشاء عيادات تخصصية تابعة لهيئة التأمين الصحى بقرية أجهور الكبرى – طوخ – محافظة القليوبية" ومن النائب أحمد أنور شاهين، بشأن:



- تطوير وتحديث مستشفى الزوامل بمركز بلبيس - محافظة الشرقية" و"إقامة مركز للإصابات بمستشفى بلبيس المركزى – محافظة الشرقية".



وتشمل أيضا تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لحنـــة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمود تركى، بشأن : "إحلال وتجديد مستشفى قويسنا المركزى – محافظة المنوفية" ومن النائبة رشا أسحق، بشأن : "العمـل علـى إنهاء مشروع مستشفى بلصفورة لعلاج الإدمان بمحافظة سوهاج"



وتشمل تقرير اللجنة المشتركة من لحنـة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكتـب لحنـة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العونى، بشأن:" إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعى بمركز دراو بمحافظة أسوان".