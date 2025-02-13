شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الشعب المصرى يقف خلف الرئيس السيسى لرفض التهجير وحماية الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أية قرارات للحفاظ على السيادة والأمن القومي المصري، وعدم تصفية القضية الفلسطينية، وعدم تهجير فلسطينى واحد من أرضه، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر، لن يسمح أحد النيل منه بأى شكل من الأشكال وتحت أي مسمى.

وأوضح النائب إبراهيم الديب، أن التاريخ شاهد على لُحمة المصريين حين استشعار الخطر على الوطن، وأنهم يكونون على قلب رجل واحد للدفاع عن الوطن، وعدم السماح بالتفريط فى ذرة تراب واحدة من أرض الوطن، وأية تصريحات ايه كانت من أية شخصية تستهدف التدخل فى الشأن الداخلى المصري وتصفية القضية الفلسطينية مرفوضة رفضا نهائيا.

وأكد النائب، على أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق لا يقبل التأويل فهو موقف راسخ على مر التاريخ، وموقف لن ولا يقبل التأويل، فهو موقف صارم وواضح وصريح وكاشف لدعم مصر للقضية على مر التاري، وأن مصر قيادة وشعبا تدعم القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها بأى شكل من الأشكال، وكل ما يثار من تصريحات بشأن التهجير لن ولم يكون على الإطلاق، ولن تسمح الدولة المصرية التدخل فى الشأن الداخلي للدول.

وشدد النائب إبراهيم الديب، على أن المصريين جميعهم خلف قيادتهم للدفاع عن أمن الوطن، وأن الجميع لن يسمح بتصفية القضية، أو التفريط فى شبر من الأراضى المصرية، وعلى المجتمع الدولى أن يكون له موقف حاسم فى هذا الصدد، وأن يكون للأمة العربية موقف موحد من التهجير والتدخل فى الشأن الداخلى للدول العربية، وعلى العالم أجمع أن يعى جيدا أن التهجير مرفوض رفضا نهائيا دون رجعة فيه، وهذه التصريحات ستحول المنطقة لمزيد من الصراع.