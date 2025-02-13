شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الصمت الدولى يشجع اسرائيل على زيادة الخروقات لوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

أُكد النائب جمال الشورى عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب ان الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة تُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وأوضح إن استمرار هذه الهجمات، التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، يُظهر تجاهلاً خطيراً لحياة الفلسطينيين وكرامتهم.

وأشار إلى أننا نشهد بشكل مُقلق تزايدًا في أعمال العنف، مما يُسبب خسائر في الأرواح ومآسي إنسانية لا تُحصى.

وأوضح أن هذه الأفعال لا تُمثل فقط انتهاكًا لحقوق الإنسان، بل تُشكّل أيضًا تهديدًا خطيراً للاستقرار الإقليمى.

واشار إلى أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يُشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها، ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني. يُظهر هذا الصمت تقصيرًا واضحًا من قبل المجتمع الدولي في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتطبيق العدالة الدولية.