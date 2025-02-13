شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. حادث دهس يخلف عشرين جريحًا في ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

حالات خطرة

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الدمام - شريف احمد - أصيب 20 شخصًا في حادث دهس مروع، يواجه عدة منهم خطر الموت، بعدما صدمت سيارة حشدًا في شارع في مدينة ميونيخ الألمانية اليوم الخميس، حسب ما أفاد الإطفاء المحلي.وقال المتحدث باسم الإطفاء برنارد بيشكه: "هناك حاليًا 20 مصابًا، عدد منهم في حالة خطرة وبعضهم يواجه خطر الموت".ولم تتمكن الشرطة على الفور من تحديد ما إذا كان السائق الذي تم القبض عليه قد صدم الحشد عمدًا.