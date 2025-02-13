اخبار العالم

ألمانيا.. حادث دهس يخلف عشرين جريحًا في ميونخ

0 نشر
ميونيخ - أ ف ب 0 تبليغ

  • ألمانيا.. حادث دهس يخلف عشرين جريحًا في ميونخ 1/2
  • ألمانيا.. حادث دهس يخلف عشرين جريحًا في ميونخ 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. حادث دهس يخلف عشرين جريحًا في ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب 20 شخصًا في حادث دهس مروع، يواجه عدة منهم خطر الموت، بعدما صدمت سيارة حشدًا في شارع في مدينة ميونيخ الألمانية اليوم الخميس، حسب ما أفاد الإطفاء المحلي.

حالات خطرة

وقال المتحدث باسم الإطفاء برنارد بيشكه: "هناك حاليًا 20 مصابًا، عدد منهم في حالة خطرة وبعضهم يواجه خطر الموت".

أخبار متعلقة

 

عمليات الإنقاذ مستمرة.. انفجار كبير في متجر بتايوان
حوادث الطيران الأمريكية.. تحطم طائرة عسكرية وإنقاذ طاقمها
ولم تتمكن الشرطة على الفور من تحديد ما إذا كان السائق الذي تم القبض عليه قد صدم الحشد عمدًا.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا