شكرا لقرائتكم خبر عن لعقد دورات تدريبية.. بروتوكول تعاون بين الصحفيين وجامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

وقعت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس 13/12/2025، بروتوكول تعاون مشترك مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية؛ وذلك لعقد دورات تدريبية مشتركة بينهم.

وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن بروتوكول التعاون الموّقع اليوم، هو جزء من أدوار النقابة ومركز التدريب، الذي عمل خلال عامين على استعادة دوره بشكل كامل، وتشغيل القاعات، وعقد دورات تدريبية ومنح للصحفيين، وجزء مهم من هذا الدور هو استثمار أدوار مركز التدريب.

وأضاف أن التوسّع في مجال التدريب بالنقابة، يُعتبر من مستهدفاتها خلال الفترة المقبلة، وأيضًا تطوير المركز، وفتح علاقات مع جهات وهيئات مختلفة، لافتًا إلى

وتابع: "سعيدون بالبروتوكول، وهذا مهم بالنسبة للنقابة، ونتمنى أ نيكون هذا التدريب خطوة من ضمن خطوات تعاون أوسع في كافة المجالات بيننا".

وقال محمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتدريب، إن التعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، هو خطوة مهمة للنقابة؛ لما لديهم من خبرات في الدراسات والتدريب، وستُعلن النقابة خلال الفترة المقبلة عن تبادل واسع ومشترك للخبرات في التدريب، سواءً للصحفيين، حيث سيتم تدريبهم لدى المجلس، أو زملاء من المجلس سيتم تدريبهم في النقابة، وذلك في جميع التخصصات، أو حتى عقد تدريبات مشتركة للمجال العام كلٍ في تخصصه.

وأضاف أن النقابة وصلت لصيغة بروتوكول مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وبدأت بالفعل مناقشة مواعيد التدريبات وشكلها، وهو ما سيكون بداية عمل مشترك.

وقال الدكتور السيد عبدالفتاح مستشار الأمانة العامة، ومدير المكتب الفني للأمين العام، إن المجلس أُنشئ عام 1957، وبدأ أعماله عام 1974، وهو المؤسسة الوحيدة بين مؤسسات العمل العربي التي لها علاقة بالقطاع الخاص، ويُعتبر أحد الأذرع الاقتصادية الرئيسية للعمل العربي، ويضم في نطاقه إنشاء أكاديميتين؛ واحدة للعلوم المصرفية ومقرها القاهرة، وأخرى للأعمال الإلكترونية ومقرها سوريا.

وأضاف أن المجلس يعمل في نطاقه حاليًا أكثر من 5 كيانات منبثقة، منهم شركة للحوم، وواحدة لصوامع القمح، والتي تعمل على سد الفجوة بين الدول العربية بين بعضها البعض.

وتابع: "أنشأنا مركز البحوث والدراسات والتدريب بالمجلس، بهدف التأهيل في سوق العمل في كافة القطاعات المختلفة، ولدينا خبرة في مجال إعداد البحوث والدراسات، ولدينا باع كبير في إعداد الدراسات والخطط، ونتعاون مع كافة الهيئات على مستوى القطاع الخاص والحكومي".

وأكد أن المجلس فكّر في عقد بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين المصريين، وجاء بترحيب كبير من الأمين العام، الذي كان حريصًا على التعاون مع النقابة؛ لما لديها من خبرة ومكانك كبيرة على مستوى العالم العربي.

ولفت إلى أن نقابة الصحفيين المصريين، هي الوحيدة التي تصدّرت المشهد الثقافي والعلمي على مستوى الدول العربية والأفريقية، وكانت النواة الرئيسية، ولها دور مشهود ما بين النقابات العربية.

وأوضح أن المجلس حرص على هذا العمل، ليكون نواة في تبادل التعاون مع نقابة الصحفيين المصريين، سواءً على مستوى التدريب، أو تبادل الأبحاث والخبرات.



