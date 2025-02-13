شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس 13 فبراير 2025م، برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام باب تلقي طلبات الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، و6 من أعضاء مجلس النقابة، حيث تقدم اليوم ( 10) مرشحين جُدد ليصل إجمالي عدد المرشحين منذ فتح باب تلقي الطلبات (53) مرشحًا بينهم (10) لمقعد النقيب، و(43) لعضوية مجلس النقابة.

وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، أن اللجنة تلقت اليوم (10) طلبات جديدة للترشح لعضوية المجلس وهم:

1- ماهر محمد محمد محمد مقلد (ماهر مقلد) جريدة "الأهرام".

2- راندا عبد المنعم محمود محمد بدر (راندا بدر) جريدة "الوطني اليوم".

3- محمد سعيد محمد سليمان (محمد سعيد) جريدة "أخبار اليوم".

4- هاني عزت عبد المعين عبد الرحمن (هاني عزت) جريدة "الأهرام".

5- محمد سيد أحمد سيد خراجة (محمد خراجة) جريدة "الأهرام المسائي".

6- الديب أحمد محمد أبو علي ( الديب أبو علي) جريدة "الأنباء الدولية".

7- أحمد عبد الرحمن سيد محمود الفص (أحمد الفص) جريدة "الأهرام".

8- منى محمد عبد الحميد هارون الطراوي (منى الطراوي) جريدة "الفتح".

9- أحمد محمود أحمد محمد (أحمد الليموني) جريدة "الفجر".

10- أحمد علي يوسف محمد (أحمد يوسف أبو هارون) جريدة "الأخبار".



وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة أن اللجنة سوف تبدأ في تلقي طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام بقاعة أمين الرافعي في مبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.

وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.

وأشار السكرتير العام إلى أن مجلس النقابة قرر إجراء العملية الانتخابية "التصويت - والفرز" تحت إشراف قضائي كامل.