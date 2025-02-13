شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانة تستنكر تحريف تصريحات الملك عبدالله وتشيد بالجهود العربية لدعم غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكرت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب تحريف تصريحات الملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحة أن الملك عبد الله الثاني، سبق وأعلن موقفه من قضية تهجير الفلسطينيين ليس خيارًا مقبولًا، وأن حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه غير قابل للتفاوض.



وأضافت النائبة رحاب موسى ، أن أي محاولات لتشويه مواقف الملك أو الإساءة لها هي محاولات يائسة للنيل من الدور المحوري الذي تلعبه الأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الموقف العربي، وخاصة المصري والأردني، كان منذ اليوم الأول لظهور هذه الأزمة واضحًا وصريحًا في رفض التهجير القسرى للفلسطينيين ورفض الحلول التي تتجاهل حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت النائبة رحاب موسى، أن العلاقات المصرية الأردنية تاريخية قائمة على التعاون المشترك، مؤكدة أن وحدة الصف العربي، وأن التعاون المستمر بين البلدين يعكس التزامهما الكامل بدعم حقوق الفلسطينيين في مواجهة الضغوط الدولية ، مشيرة إلى ضرورة تعزيز التعاون العربي وتكثيف الجهود الدبلوماسية العربية لدعم القضية الفلسطينية.