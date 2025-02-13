شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران للشحن الجوى تشارك فى فعاليات World Cargo Summit 2025 ببلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

شاركت مصر للطيران للشحن الجوي في فعاليات World Cargo Summit 2025 في مدينة أوستند - بلجيكا، بحضور كبير من رواد وخبراء صناعة الشحن الجوى عالميًا وقد تم دعوة مصر للطيران للشحن الجوى ضمن حلقات نقاشية والتى تعد واحدة من أكثر المناقشات ثراءً حول مستقبل الشحن الجوي، والتى جمعت نخبة من خبراء صناعة الشحن الجوى بهدف استشراف المرحلة المقبلة من الخدمات اللوجستية وتعزيز الابتكار والتطوير في هذا المجال.

وقد شهدت الفعاليات حضور الطيار إيهاب الطحطاوي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، وخالد يوسف رئيس القطاع الاقتصادي، وخلال الحلقة النقاشية تم مناقشة أبرز التحديات التي تواجه صناعة الشحن الجوى، إلى جانب عرض الحلول المقترحة لمواكبة التطورات السريعة وتحقيق الاستدامة فى هذا القطاع الحيوى.

تأتي مشاركة مصر للطيران للشحن الجوي في هذه القمة تأكيدًا على التزامها بدعم الابتكار وتطوير حلول متقدمة تلبى احتياجات العملاء والشركاء وتعزز من مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة الشحن الجوي عالميا.