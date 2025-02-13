الأمين العام للأمم المتحدة يدين مقتل جندي من قوات حفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

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أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش بشدة مقتل جندي تونسي من قوات حفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) يوم الثلاثاء الماضي على يد مسلح مجهول الهوية في محافظة بامينغي-بانغوران.

وأوضح بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام أن جنود حفظ السلام تعرضوا لهجوم أثناء قيامهم بدورية لحماية المدنيين، وأعرب الأمين العام عن خالص تعازيه لأسرة الجندي القتيل وللحكومة والشعب التونسي، وذكّر أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، داعيا السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى بذل قصارى جهدها لتحديد هوية مرتكبي هذه المأساة كي يتسنى تقديمهم للعدالة بسرعة، مؤكدا تضامن الأمم المتحدة مع شعب وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى.

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