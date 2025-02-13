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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يدين مقتل جندي من قوات حفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى والان مع التفاصيل
الخليج 365_واس
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش بشدة مقتل جندي تونسي من قوات حفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) يوم الثلاثاء الماضي على يد مسلح مجهول الهوية في محافظة بامينغي-بانغوران.
وأوضح بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام أن جنود حفظ السلام تعرضوا لهجوم أثناء قيامهم بدورية لحماية المدنيين، وأعرب الأمين العام عن خالص تعازيه لأسرة الجندي القتيل وللحكومة والشعب التونسي، وذكّر أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، داعيا السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى بذل قصارى جهدها لتحديد هوية مرتكبي هذه المأساة كي يتسنى تقديمهم للعدالة بسرعة، مؤكدا تضامن الأمم المتحدة مع شعب وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى.
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