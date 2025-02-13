قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عرابة جنوب جنين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء بلدة عرابة جنوب مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وانتشرت في شوارعها، وسط اندلاع مواجهات، ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

من جهة أخرى قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدء إجراءات إبعاد ثلاثة أسرى مقدسيين إلى خارج مدينة القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس إن الاحتلال أصدر قرارا ببدء إجراءات إبعاد الشابة زينة بربر من بلدة سلوان، والأسيرة تسنيم عودة (22 عاما) من كفر عقب، والأسير محمد أبو الهوى عن بلدة الطور شرق القدس المحتلة إلى الضفة الغربية.

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