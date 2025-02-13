السعودية ترحب بـ"ريفيرا غزة" لكن ليس بتهجير الفلسطينيين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال دبلوماسي سعودي كبير إن المملكة العربية السعودية سترحب بوجود "ريفييرا" في غزة، ولكن ليس بإزالة الشعب الفلسطيني.

وكان الدبلوماسي يرد في حديث لإذاعة LBC اللندنية تناقلته العديد من وسائل الإعلام البريطانية والعربية ومن بينها قناة العربية و("الخليج 365") على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير للولايات المتحدة للسيطرة على غزة وتطويرها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وقال السفير السعودي لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر: "موقف حكومتي هو أننا نرحب بوجود ريفييرا في غزة. أعتقد أن هذا سيكون رائعًا".

وقال الأمير خالد: "لكننا لن نفعل ذلك بإزالة الشعب الفلسطيني، وبالتأكيد ليس نقلهم إلى السعودية، فهم لا يريدون الانتقال. كما تعلمون، إنها أرضهم، إنها أراضيهم. إنهم يستحقون كل ما هو أفضل ما يمكننا تقديمه لهم هناك، وسنرحب بجهود أمريكا لتحسين وضعهم على الأرض".

وقد أثار اقتراح ترامب بفرض سيطرة الولايات المتحدة على غزة وتهجير الفلسطينيين إدانة شديدة في مختلف أنحاء العالم العربي ومعظم أوروبا.

وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأسبوع الماضي، أشار ترامب إلى غزة باعتبارها موقع هدم واقترح نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى من أجل ظروف معيشية أفضل.

وذهبت إسرائيل ونتانياهو إلى أبعد من ذلك باقتراح أن تقوم المملكة العربية السعودية بإنشاء دولة للفلسطينيين داخل المملكة، مما أثار ردود فعل عنيفة وإدانة في مختلف أنحاء العالم العربي.

نرحب بهم لكن!

وعندما سُئل عما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستوفر إعادة توطين مؤقتة للفلسطينيين، قال الأمير خالد بن بندر إن هذا القرار يعود للفلسطينيين. وأضاف: "كما تعلمون، نحن سعداء باستقبال الناس ونحن دولة مرحبة بهم. وإذا كان هناك موقف يريدون فيه القدوم إلى السعودية، فإنهم مرحب بهم، لكنني لا أعتقد أنهم يريدون المغادرة".

وأضاف: "إنهم يريدون الاحتفاظ بالأرض التي هددوا بفقدانها. وأعتقد أن هذا هو الأهم".

وأكد الأمير الديبلوماسي: لكن قبل إعادة تنمية غزة، يجب تنظيفها ويجب أن يكون هناك نوع من آلية السلام وحكومة فلسطينية معترف بها من قبل الجميع، بما في ذلك إسرائيل.

وقال الأمير خالد: "كما تعلمون، قبل 75 عامًا، ترك العديد من الفلسطينيين منازلهم وخسروها. لا أعتقد أنهم يريدون فعل ذلك مرة أخرى".

حل الدولتين

وأكد على الموقف السعودي بشأن الصراع العربي الإسرائيلي الذي كان ثابتًا لعقود من الزمان: "إنه بسيط للغاية، حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة".

لكنه قال إن هذا هو المنظور السعودي. "لكن المنظورين المهمين هما منظور الفلسطينيين والإسرائيليين. إنهم بحاجة إلى الاتفاق على الحل الصحيح. من حيث نجلس، لا نرى خيارًا آخر".

علاقات ترامب ومحمد بن سلمان

وكانت تقارير أشارت إلى أن ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيلتقيان في الأشهر المقبلة. كما قال ترامب إنه يخطط لزيارة المملكة العربية السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط.

وقال الأمير خالد إن محمد بن سلمان والرئيس الأميركي كانا على اتصال منتظم من خلال القنوات الدبلوماسية والمكالمات الهاتفية. وقال عن الصراع في غزة: "من المهم حقًا بالنسبة لنا أن نتجاوز هذا الأمر وأن نقدم ليس فقط الموقف السعودي، بل وموقف المنطقة".

وأضاف الأمير خالد أن محمد بن سلمان وترامب يتمتعان بعلاقة صحية، مسلطًا الضوء على أن الرياض تعمل بجد لإقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة بغض النظر عمن هو في البيت الأبيض.

وفي الختام، قال السفير الأمير خالد بن بندر: "غالبًا ما يصاب الناس بالهستيريا بشأن التطورات السياسية. ننسى أن [ترامب] قد أمضى فترة واحدة بالفعل. نحن نعلم ما حدث. لم ينته العالم. في الواقع، تحسنت أجزاء كثيرة من العالم".

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