شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات الإنقاذ مستمرة.. انفجار كبير في متجر بتايوان والان نبدء بالتفاصيل

انفجار متجر في تايوان

أخبار متعلقة حوادث الطيران الأمريكية.. تحطم طائرة عسكرية وإنقاذ طاقمها بعد مكالمتيه مع بوتين وزيلينسكي.. ترامب يعلن اقتراب مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا

عمليات الإنقاذ مستمرة

الدمام - شريف احمد - قتل شخص وأصيب 12 على الأقل، في انفجار وقع بمتجر في تايوان اليوم الخميس.ويتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى مع وجود أربعة أشخاص "لا تبدو عليهم علامات حياة".فيما أظهرت مقاطع فيديو قطعا كبيرة، من الحطام تتساقط في الشارع.ووقع الحادث في مدينة تايتشونغ، وقد أفاد مسؤول في جهاز الإطفاء بأن 12 شخصًا على الأقل أصيبوا.وقال رئيس بلدية تايتشونغ لو شيو-ين لصحافيين إن ستة أشخاص على الأقل، أصيبوا بجروح فيما أصيب ستة آخرون بأزمة قلبية.وذكر "لو": كنت في مبنى حكومة المدينة قرابة الساعة 11,30 صباحًا، ولأنه يقع بجوار متجر شين كونغ ميتسوكوشي، شعرت بالاهتزاز"، مضيفًا "الانفجار كبير وعمليات الإنقاذ مستمرة".وأظهر مقطع فيديو لحظة وقوع الانفجار، نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر تطاير الكسوة والحطام من المبنى وتصاعد الغبار من الداخل.