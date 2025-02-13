روسيا ترفض مبادلة الأراضي مع أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

رفضت روسيا، أمس، مبادلة أراضٍ مع أوكرانيا في إطار أي اتفاق مستقبلي للسلام بعدما أطلقت وابلاً من المسيرات والصواريخ باتّجاه كييف.

ومن جانبه، رأى الرئيس الأوكراني، الذي طرح فكرة مبادلة الأراضي التي يسيطر عليها الآن كل من جيشي البلدين، بأن الضربات على كييف تمثل دليلاً على أن روسيا غير مهتمة بالسعي لتحقيق السلام.

واقترح زيلينسكي مبادلة أجزاء تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة كورسك الروسية بمناطق خاضعة للسيطرة الروسية في شرق وجنوب أوكرانيا، وذلك خلال مقابلة نشرت صباح أمس.

ورد الكرملين برفض المقترح بشكل واضح. وقال الناطق باسمه، دميتري بيسكوف، إن «ذلك مستحيل.. لم تناقش روسيا قط ولن تناقش مسألة مبادلة أراضيها».

وتعهّد بأن يتم إما «تدمير» أو إخراج القوات الأوكرانية التي تسيطر على أراض داخل روسيا.

وشنت القوات الأوكرانية هجوماً عبر الحدود في أغسطس الماضي للسيطرة على أراضٍ تأمل بأن تشكّل أساساً لأي اتفاق مستقبلي لوضع حد للنزاع المتواصل.

وفي سياق آخر، دعت أوكرانيا حلفاءَها، أمس، إلى مساعدتها في استيراد المزيد من الغاز الطبيعي مع سعيها لزيادة واردات الغاز بمقدار الثلث إلى 22.6 مليون متر مكعب، بعد أن استهدفت سلسلة من الهجمات الصاروخية الروسية منشآت الغاز الأوكرانية.

وجاءت هذه الدعوة بعد أن قالت شركة نافتوجاز للنفط والغاز، التي تديرها الدولة الأوكرانية، إن منشآت أوكرانية لإنتاج الغاز الطبيعي تضررت في هجوم روسي على منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا.

وقال نائب وزير الطاقة، رومان أنداراك في تصريحات بثها التلفزيون، إن «الهجمات على منشآت إنتاج الغاز ومرافق التخزين تحت الأرض تخلق ضغطاً، ومن الواضح أننا بحاجة إلى مساعدة إضافية من الشركاء الدوليين في استيراد كميات إضافية من الغاز».

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الأميركي، بيت هيجسيث، أن إدارة بلاده لا تعتقد بأن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) نتيجة واقعية لنهاية عبر التفاوض للحرب في أوكرانيا. وقال هيجسيث في بروكسيل، أمس، خلال اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية، وهي مجموعة تنسق عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، إن التوصل إلى سلام ينهي الحرب الروسية الأوكرانية يعد «أولوية قصوى» للرئيس دونالد ترامب.

وأضاف هيجسيث في مقر الناتو في بروكسل: «لن ننهي هذه الحرب المدمرة ونحقق سلاماً دائماً إلا من خلال ربط قوة الحلفاء بتقييم واقعي لساحة المعركة». وتابع: «لكن يتعين علينا أن نبدأ بالاعتراف بأن العودة إلى حدود أوكرانيا قبل عام 2014 هدف غير واقعي، وبأن السعي لتحقيق هذا الهدف الوهمي لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب والتسبب في مزيد من المعاناة».