حماس تتحدى "جحيم ترامب ونتانياهو" ولن تفرج عن جميع الرهائن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: قال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري إن الحركة ملتزمة بتنفيذ الجدول المتفق عليه مسبقا بشأن اتفاقية تبادل الأسرى والرهائن والسجناء.

وقال المتحدث أبو زهري لقناة الجزيرة مساء الأربعاء إن حماس "ملتزمة" بتنفيذ الجدول المتفق عليه مسبقا بشأن صفقة الأسرى وأنهم لن يطلقوا سراح "جميع" الرهائن الإسرائيليين يوم السبت.

ومن المرجح أن تعليقات أبو زهري جاءت كجزء من بيان أوسع لقناة الجزيرة بشأن آراء حماس بشأن الانهيار المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن الجحيم سوف يندلع إذا لم تفرج حماس عن الرهائن الإسرائيليين بحلول يوم السبت.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال يوم الثلاثاء الماضي: "إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن في غزة بحلول الساعة 12 ظهرًا يوم السبت، فإنني أوافق على إلغاء وقف إطلاق النار. دع الجحيم يندلع".

الجدول الأصلي لإطلاق سراح الرهائن

وبموجب الشروط الأصلية للمرحلة الأولى من اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، كان من المقرر إطلاق سراح ثلاثة رهائن يوم السبت المقبل.

ونظرا لتصريح أبو زهري بأن حماس لا تزال "ملتزمة" بالجدول الأصلي لإطلاق سراح الرهائن، فمن المرجح أنها تنوي المضي قدما في إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الثلاثة.

رد إيتمار بن جفير على البيان

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق إيتامار بن غفير، عبر حسابه على منصة إكس، إن "الحكومة الإسرائيلية في طريقها إلى فرصة تاريخية ضائعة أخرى".

"بعد أن تلقت الحكومة دعما من الرئيس ترامب لجلب الجحيم على غزة إذا لم تطلق حماس سراح جميع الرهائن، تعتزم الاكتفاء بالإفراج عن ثلاثة رهائن فقط بموجب صفقة متهورة تتضمن إطلاق سراح مئات القتلة الإرهابيين من السجن مع الاستمرار في توريد الوقود والمساعدات إلى القطاع إنهاصفقة متهورة، وحكومة خائفة"، هكذا اختتم بن غفير رده.