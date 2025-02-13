محكمة سويدية تدين امرأة بجرائم حرب ضد الإيزيديين في سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - كوبنهاجن (وكالات)

أصدرت محكمة سويدية، أمس، حكماً بإدانة امرأة بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فظيعة ضد جماعة الإيزيديين الدينية في الشرق الأوسط.

وتمت إدانة المرأة البالغة من العمر 52 عاماً بالسجن لمدة 12 عاماً، بعد خصم الأحكام السابقة التي تم فرضها عليها، وفقاً لما ذكرته محكمة منطقة استوكهولم في بيان.

ووجدت المحكمة أن المرأة كانت تشارك تنظيم «داعش» الإرهابي في ذات الأيديولوجيا الخاصة بمحو الشعب الإيزيدي.

وفي ذروة قوته في العراق وسوريا قبل حوالي عقد من الزمان، قام تنظيم «داعش» باضطهاد الأقليات الإيزيدية بشكل وحشي.

وتعتبر المحكمة أن هذه الأعمال تشكل إبادةً جماعية وجرائمَ ضد الإنسانية وجرائم حرب خطيرة ضد الشعب الإيزيدي.

وكانت المرأة، وهي من مدينة هالمستاد السويدية، متورطة في هذه الأعمال في مدينة الرقة السورية خلال عام 2015، وتم جلب ثلاث نسوة وستة أطفال من شمال العراق إلى المتهمة بعد احتجازهم في الأسر لعدة أشهر من قبل أعضاء ذكور في تنظيم «داعش».

وقالت الوثائق القضائية إن المتهمة احتجزت المجموعة لمدة خمسة أشهر تقريباً، وعاملتهم كعبيد. وخلال هذه الفترة، تم إجبار الضحايا على تنفيذ تعاليم وممارسة شعائر مخالفة لدينهم.