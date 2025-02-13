«الأونروا» لـ«الاتحاد»: غزة تحتاج يومياً 1000 شاحنة من المساعدات

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (رفح)

شدد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، أن هناك تحديات كبيرة تواجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أهمها النقص الكبير في الخيام و«الكرفانات» للسكن وقطع الغيار لإعادة تشغيل شبكات المياه والكهرباء.

وقال أبو حسنة لـ«الاتحاد»، إن القطاع يعاني أيضاً نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية، ويحتاج إلى مستشفيات ميدانية وأطقم طبية للتدخل الجراحي وقيادة القطاع الصحي المنهار بفعل الحرب، خاصة في ظل وجود مئات الآلاف من المرضى الذين يحتاجون للرعاية.

وذكر المسؤول الأممي أن قطاع غزة استقبل أكثر من 10 آلاف شاحنة مساعدات إنسانية حتى الآن، إلا أنه يحتاج إلى 1000 شاحنة يومياً لشهور عدة حتى يتم التمكن من الاستجابة للمتطلبات الإنسانية والغذائية.

وطالب أبو حسنة بضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار الذي يعطي الأمل لسكان غزة في ظل الاحتياجات الهائلة في كافة المجالات، وحذر من خطر الألغام والقذائف التي لم تنفجر، وتحتاج لمعدات ثقيلة لإالة الركام وفرق متخصصة لإزالة الألغام والتعامل مع القذائف وهي بالآلاف وتشكل خطراً قاتلاً للسكان.