كوريا الجنوبية تدرس إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - سيؤول (د ب أ)

قررت حكومة كوريا الجنوبية مراجعة إقامة علاقة دبلوماسية رسمية مع سوريا. وكشف مسؤول في وزارة الخارجية عن الخطة بعد عودته من رحلة إلى سوريا في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تأكد المسؤول من استعداد الحكومة السورية الانتقالية لإقامة علاقات دبلوماسية مع سيؤول ودراسة الوضع الحالي للبلاد.

ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء، أمس، عن المسؤول أن الحكومة السورية رحبت بالخطوة، قائلاً: «في تقديرنا، تعد البيئة الأساسية لإقامة علاقات دبلوماسية مواتية».

ونقل المسؤول أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أعرب عن نية سوريا إقامة علاقات ثنائية جديدة مع كوريا الجنوبية.

ويذكر أن سوريا هي الدولة الوحيدة العضو في الأمم المتحدة التي لا تقيم معها كوريا الجنوبية علاقات دبلوماسية.

ومن المتوقع أن تُوسِّع العلاقاتُ الثنائية، في حال إقامتها مع سوريا، من نطاق العلاقات الدبلوماسية لكوريا الجنوبية.

وفي العام الماضي، أقامت كوريا الجنوبية علاقات دبلوماسية مع كوبا في خطوة مفاجئة، وافتتحت سفارتها في هافانا الشهر الماضي.