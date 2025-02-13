شكرا لقرائتكم خبر عن حوادث الطيران الأمريكية.. تحطم طائرة عسكرية وإنقاذ طاقمها والان نبدء بالتفاصيل

تحطم طائرة أمريكية

حوادث الطيران الأمريكية

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم خفر السواحل، ضابط الصف البحري كريستوفر سابي إن طائرة عسكرية تابعة للبحرية الأمريكية تحطمت صباح الأربعاء قبالة سواحل سان دييجو، وجرى إنقاذ طاقمها المكون من فردين.وأوضح المتحدث كريستوفر سابي أنه جرى انتشال فردي طاقم الطائرة وهي من طراز إي / أيه - 18 جي جرولر في البداية بواسطة سفينة الصيد بريمير، ثم جرى نقلهما إلى سفينة قريبة تابعة لهيئة الجمارك وحماية الحدود.وأفادت إدارة الإطفاء والانقاذ في سان دييجو بأنه جرى نقل فردي الطاقم إلى مستشفى بالمنطقة.وقال المتحدث كريستوفر سابي إنهما في حالة مستقرة. وقال سابي إن خفر السواحل ينشر حاليا سفينتين لحماية حطام الطائرة جرولر في ميناء سان دييجو. ولم تتوفر على الفور تفاصيل إضافية عن الحادث.يذكر أن الطائرة جرولر هي طائرة ذات مقعدين متخصصة في الحرب الإلكترونية.يمثل الحادث رابع حادث طيران أمريكي كبير في غضون أسبوعين. بعد تحطم طائرة في ألاسكا ومقتل 10 أشخاص.وكانت اصطدمت طائرة ركاب تجارية مع مروحية تابعة للجيش قرب العاصمة واشنطن في 29 يناير، ما أسفر عن مقتل 67 شخصا.وتحطمت طائرة إسعاف جوي في فيلادلفيا في 31 يناير، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص كانوا على متنها وشخص آخر على الأرض.