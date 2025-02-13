شكرا لقرائتكم خبر عن النائب على مهران: تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين تجاهل تام للقوانين الدولية والان مع تفاصيل الخبر

أدان النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين.

وقال مهران، في بيان له، إن هذه التصريحات تعكس تجاهلاً واضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني وللقوانين الدولية التي تحمي حقوق الشعوب في أراضيها.

وأوضح عضو صحة الشيوخ، أن مثل هذه التصريحات تساهم في تأجيج الصراع في المنطقة وتزيد من تعقيد الأوضاع في ظل الجهود الدولية المبذولة لإعادة السلام والاستقرار إلى الشرق الأوسط.

وأضاف النائب الدكتور علي مهران، أن الشعب الفلسطيني يمتلك حقه التاريخي والقانوني في أرضه، وأن أي محاولات لتهجيره أو مصادرة حقوقه تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.

وأكد عضو صحة الشيوخ، أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاعتداءات العسكرية أو الاستيطان غير القانوني، يقوّض فرص السلام ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا واضحًا وحاسمًا تجاه هذه الانتهاكات، وأن يتم العمل على حماية حقوق الفلسطينيين وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة هذه التحديات، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي وضمان حماية الشعب الفلسطيني.