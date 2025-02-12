وزير الصحة السوري يلتقي فريق مركز الملك سلمان للإغاثة الطبي التطوعي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الصحة السوري الدكتور ماهر حسين الشرع في العاصمة دمشق أمس، فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الطبي التطوعي، برئاسة مدير إدارة البرامج التطوعية الدكتور علي بن سعد القرني.

وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات برنامج أمل التطوعي السعودي لمساعدة الأشقاء في سوريا، الذي يتضمن تنفيذ 104 حملات تطوعية تشمل تخصصات طبية وجراحية، إضافة إلى برامج تدريبية وتعليمية ومبادرات للتمكين الاقتصادي؛ بهدف تحسين حياة المستفيدين وتعزيز الخدمات الصحية.

وكرّم وزير الصحة السوري فريق المركز نظير جهوده الإنسانية والصحية المبذولة للشعب السوري، مشيدًا بالنتائج المبهرة التي حققها البرنامج، التي أسهمت بفضل الله في تخفيف معاناة المرضى ورسمت الابتسامة على وجوه المستفيدين، وبثّت الأمل في نفوسهم.

كما عبّر معاليه عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على استجابتها السريعة ودعمها السخي لأبناء الشعب السوري.

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