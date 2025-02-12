شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مكالمتيه مع بوتين وزيلينسكي.. ترامب يعلن اقتراب مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

إنهاء الحرب في أوكرانيا

أوكرانيا تريد السلام

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على البدء فى مفاوضات بشأن إنهاء حرب أوكرانيا.وكشف الرئيس ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، عن مكالمة هاتفية مع الرئيس بوتين، وقال إنهما "سيعملان معا بشكل وثيق للغاية".وجاءت المكالمة عقب صفقة تبادل للسجناء أفرجت روسيا بموجبها عن المدرس الأمريكي مارك فوجل، وهو من ولاية بنسلفانيا، بعد سجنه أكثر من 3 سنوات.وأكد مسؤولان أمريكيان اليوم الأربعاء، أنه يجرى اتخاذ إجراءات للإفراج عن ألكسندر فينيك، وهو روسي مدان، كجزء من صفقة تبادل شهدت إفراج موسكو عن مارك فوجل.أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنهما تحدثا عبر الهاتف بشأن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.وكتب زيلينسكي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن المحادثة كانت مهمة، وقال إنهما ناقشا فرص تحقيق السلام، بالإضافة إلى المكالمة الهاتفية السابقة التي جرت بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال زيلينسكي:"لا أحد أكثر من أوكرانيا يريد السلام. مع الولايات المتحدة، نحن نرسم خطواتنا التالية لوقف العدوان الروسي وضمان سلام دائم وموثوق، وكما قال الرئيس ترامب دعونا ننجز ذلك.وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أن المحادثة كانت جيدة جدًا، وأن زيلينسكي يريد تحقيق السلام.وأشار ترامب إلى أن نائبه ووزير خارجيته سيلتقيان زيلينسكي في مؤتمر الأمن في ميونخ بعد غد الجمعة، وأضاف: آمل أن تكون نتائج هذا الاجتماع إيجابية.