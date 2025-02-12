ترامب يدعو لبدء مفاوضات فورية لوقف الحرب في أوكرانيا

الرياص - اسماء السيد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، على بدء المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

كما أعلنت الرئاسة الأوكرانية عن اتصال هاتفي بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عقب مكالمة مماثلة بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن ترامب أنه تبادل مع الرئيس الروسي الدعوة "لزيارة بلد كل منهما".

من جانبه أعلن الكرملين بشكل منفصل أن المكالمة استمرت ساعة ونصف الساعة، واتفق الرئيسان على أن "الوقت حان للعمل معا"، وقال إن بوتين أبلغ ترامب أيضاً أن التوصل إلى "حل بعيد المدى" للنزاع المستمر في أوكرانيا منذ عام 2022 أمر ممكن.

مفاوضات فورية

وقال ترامب إنه اتفق مع الرئيس الروسي على ضرورة "وقف سقوط ملايين القتلى في الحرب بين روسيا وأوكرانيا"، على أن تبدأ الفرق "المعنية بالمفاوضات عملها على الفور، وسنبدأ بالاتصال بزيلينسكي لإبلاغه بالمحادثة، وهو ما سأفعله فورا".

وكشف أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف ومستشاره للأمن القومي مايكل والتز ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قيادة المفاوضات التي قال إنه يشعر "بقوة بأنها ستكون ناجحة".

وأشار ترامب في وقت لاحق إلى أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريد "السلام"، كاشفاً عن لقاء مرتقب بين زيلينسكي ونائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو في ميونيخ الجمعة.

"غير واقعي"

EPA وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن عودة أوكرانيا إلى حدود ما قبل 2014 "أمر غير واقعي"، مشيراً في ذات السياق إلى أن الإدارة الأمريكية "لا ترى أن عضوية كييف في حلف شمال الأطلسي جزء من حل للحرب".

وقال هيجسيث خلال اجتماع بمقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل: "نريد مثلكم أن تكون أوكرانيا ذات سيادة ومزدهرة. لكن يتعين علينا أن نبدأ بالاعتراف بأن العودة إلى حدود أوكرانيا قبل 2014 هدف غير واقعي"، مؤكداً أن "ملاحقة هذا الهدف الوهمي لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب والتسبب في مزيد من المعاناة".

وفي أول رد فعل على تصريحات ترامب، أكد وزراء خارجية إسبانيا وألمانيا وفرنسا، أن أي قرار حول أوكرانيا "لا يمكن اتخاذه بمعزل عن كييف ومن دون مشاركة الأوروبيين".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنه "لن يكون هناك سلام عادل ومستدام في أوكرانيا من دون مشاركة الأوروبيين"، فيما أكدت نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن أي قرار حول أوكرانيا لا يمكن اتخاذه "من دون أوكرانيا".