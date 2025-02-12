إسرائيل تحقق في اختراق قطر لمكتب بنيامين نتانياهو

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أقام زعيم المعارضة في الكنيست يائير لابيد (يش عتيد)، الأربعاء، دعوى قضائية ضد النائبة العامة غالي بهاراف ميارا في رسالة تزعم أنها تحقق في علاقات تجارية مزعومة بين مستشارين مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومسؤولين في قطر.

وجاء الطلب في أعقاب تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية يوم الثلاثاء يفيد بأن إيلي فيلدشتاين - أحد أعضاء الفريق الإعلامي لرئيس الوزراء والذي يخضع حاليًا للاعتقال بتهمة تسريب وثائق سرية لصحيفة ألمانية - قدم خدمات علاقات عامة للقطريين أثناء عمله في مكتب رئيس الوزراء، بهدف تحسين صورة قطر.

وبحسب تقرير القناة 12، تم تعيين فيلدشتاين من قبل شركة دولية ممولة من قطر بهدف تعزيز صورة البلاد في إسرائيل بناء على دورها في مفاوضات الرهائن.

ويُزعم أن فيلدشتاين كان يعمل لصالح الشركة في نفس الوقت الذي كان يعمل فيه في مكتب رئيس الوزراء. وهذا أعطى الصحافيين انطباعا خاطئا بأن رسالته بشأن قطر جاءت من مصدر إسرائيلي رسمي، بحسب القناة 12.

ولم يتسن التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل، وانضم إلى تقرير سابق نشرته صحيفة هآرتس في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر)، أشار إلى أن اثنين آخرين من أعضاء الفريق الإعلامي، يوناتان أوريتش وسروليك إينهورن، قدما خدمات العلاقات العامة لقطر قبل كأس العالم 2022.

علاقات مشبوهة مع قطر

وكان أوريتش وأينهورن متورطين أيضًا في قضية فيلدشتاين - حيث تم استجواب أوريتش من قبل شرطة إسرائيل لدوره في التسريب، وأينهورن، الذي يعيش حاليًا في أوروبا، مطلوب للاستجواب.

"في أعقاب التقارير الخطيرة عن وجود علاقة تجارية بين مستشاري رئيس الوزراء والحكومة القطرية، هناك اشتباه بأنهم أثناء عملهم في المكتب الأكثر حساسية في البلاد، كانوا منخرطين في تحسين صورة قطر، التي تتوسط حاليا في صفقة الرهائن"، كتب لبيد.

وأضاف: "أجد صعوبة في تصديق أنه بدلاً من الاهتمام بالعلاقات العامة والسمعة الطيبة لدولة إسرائيل في العالم، وجدوا الوقت لكسب المال من خلال العلاقات العامة لقطر.

"ولذلك فإن الأمر يتطلب تحقيقا مهنيا وشاملا في هذه المسألة هذه الأيام. إذا تبين أن هذه التقارير صحيحة، فهذا ليس فقط تضاربًا واضحًا في المصالح، بل أيضًا ضررًا واضحًا للأمن القومي.

كما وجه لبيد الرسالة إلى المدعي العام أميت إيسمان ورئيس جهاز الأمن العام رونين بار. كما دعا رئيس الحزب الديمقراطي يائير جولان إلى إجراء تحقيق.

لا يمكن تجاهل هذه الشكوك

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، كتب جولان: "لا يمكن تجاهل هذه الشكوك المروعة. وقد تلقى أقرب مستشاري رئيس الوزراء أموالا من شركات قطرية، وهي الدولة التي تمول حماس، وتدير آلة التحريض عبر قناة الجزيرة، وتشكل قاعدة أيديولوجية ومالية للمنظمات الوهابية المتطرفة.

"إن هذه ليست تفصيلة بسيطة – بل هي قضية تثير مخاوف جدية بشأن حكم نتانياهو نفسه، والأسوأ من ذلك، بشأن الروابط المحتملة بينه وبين عناصر معادية لإسرائيل".

وتابع جولان قائلا: "يجب التحقيق في هذا الأمر بشكل دقيق، حتى آخر دولار". كل مسار مالي، كل اتفاق توظيف، كل لقاء – يجب على الجمهور الإسرائيلي أن يعرف الحقيقة.

"هل يتم اتخاذ القرارات الأكثر أهمية المتعلقة بالأمن القومي بحكم نظيف؟ هل تتأثر عملية إطلاق سراح الرهائن والسياسة المتعلقة باليوم التالي للحرب في غزة باعتبارات أجنبية لا يمكن تصورها؟ "إن مجرد التفكير في ذلك أمر مخيف."

وجهت حركة جودة الحكم في إسرائيل رسالة إلى رئيس الشاباك، الأربعاء أيضًا.

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مترجم من "جيروزاليم بوست" - JPOST.COM