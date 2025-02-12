شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد: مبادرة الأزهر لدعم غزه تعزز الموقف المصرى والعربى للدفاع عن فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أشاد حزب المستقلين الجدد بدعوة الأزهر الشريف لدعم غزة، مؤكداً أهمية هذه المبادرة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة الإسلامية.

وأكد الدكتور هشام عناني أن الأزهر الشريف يمثل منارة للإسلام المستنير عالميًا، وأن دعوته ستعزز الموقف المصري والإجماع العربي في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين على أرضهم.

من جانبه، شدد الدكتور حمدي بلاط على أن الحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني بات ضرورة حتمية، خاصة في ظل محاولات إسرائيل المستمرة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

وأشار الحزب إلى أن القيادة المصرية تبذل جهودًا دبلوماسية كبيرة للحفاظ على الحقوق الفلسطينية، كما تمتلك رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة بمشاركة سكانها، ما يشكّل خطوة أساسية لإجهاض أي محاولات للتهجير القسري. كما أكد الحزب على أهمية التفاعل العربي والإسلامي مع دعوة الأزهر، التي تُعد ضمانة حقيقية لاستقرار المنطقة ومنع انتشار التطرف والإرهاب.

