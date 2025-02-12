شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى يدين فبركة تصريحات ملك الأردن: محاولات الفتن والوقيعة ستزيد والان مع تفاصيل الخبر

أدان حزب الحرية المصري، محاولات فبركة واجتزاء تصريحات ملك الاردن الملك عبد الله الثاني، مؤكدا أن هذه المحاولات من بث الشائعات والوقيعة تعودنا عليها لأن استخدموا هذه الأساليب من قبل مع مصر للوقيعة بين أبناء الشعب وبث الفتن.

وقال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن موقف مصر والأردن ثابت تجاه القضية الفلسطينية وهو رفض التهجير القسري للفلسطينين، موضحا أن الموقف العربي تجاه القضية ثابت ولن يتغير، ويجب أن نتكاتف جميعا من أجل مواجهة مخططات التهجير والطموحات الأمريكية الإسرائيلية.

واضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد رفضه للتهجير مرارا وتكرارا و في كل مناسبة أتيحت له للحديث، كما أن المصريين لن يقبلوا بتصفية القضية ويقفوا خلف الرئيس في جميع القرارات الخاصة بالدولة والأمن القومي، مؤكدا أن الشعب المصري يعي أيضا خطورة المرحلة وضرورة التكاتف من أجل تخطي الأزمة.

وتابع مهنى، أن محاولات الوقيعة في هذه المرحلة الحرجة ستكون كثيرة، ولذلك يجب أن يكون هناك تحرك اكبر من أجل زيادة الوعي، وتنبيه الجميع من التأني من جميع المعلومات ومن يحاولون ركب الموجة من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية.