العاهل الأردني يلتقي لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي وأعضاء من مجلس الشيوخ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Jordan's King Abdullah looks on, during a meeting with U.S. President Donald Trump (not pictured) in the Oval Office at the White House in Washington, U.S., February 11, 2025. REUTERS/Nathan Howard

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التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني في واشنطن أمس، لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور جون ثون، وزعيم الأقلية في المجلس تشاك شومر وأعضاء بالمجلس من الجمهوريين والديمقراطيين.

وتناول اللقاءان، مجمل التطورات الإقليمية، خصوصا في سوريا ولبنان، وضرورة العمل لتثبيت الاستقرار، كما بُحِثَت سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتوسيع التعاون بين الأردن والولايات المتحدة.

وأكد العاهل الأردني خلال اللقاءين، أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار بالإقليم دون نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وقيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، مجددًا تأكيد موقف الأردن الرافض لمحاولات ضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

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