البديوي: موقف دول مجلس التعاون راسخ وثابت تجاه القضية الفلسطينية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن موقف دول مجلس التعاون راسخ وثابت تجاه القضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كافة بما فيها جميع أراضيه المحتلة.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم مع معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في الجلسة الحوارية ” حالة العالم العربي “، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات لعام 2025، في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال معاليه: “إن القضية الفلسطينية قضية واحدة لا تتجزأ، ويجب حلها وفق القرارات الدولية والأممية الصادرة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويجب اضطلاع المجتمع الدولي بمهامه للوقوف مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة، والتصدي لكل ما من شأنه أن يعرقل ذلك.

وأكّد أهمية تكثيف ودفع الجهود الدبلوماسية والسلمية نحو حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

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