شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تغلق المدارس والإدارات الحكومية وسط موجة برد قاسية والان نبدء بالتفاصيل

خفض استهلاك الطاقة

الدمام - شريف احمد - أغلقت إيران الأربعاء المدارس والإدارات الحكومية في طهران وفي أكثر من 20 من محافظاتها الـ31 لتوفير الطاقة، فيما تجتاح البلاد موجة صقيع، وفق ما ذكرت وكالات أنباء.ورغم امتلاكها بعض أكبر احتياطات النفط والغاز في العالم، اضطرت إيران في الأشهر الأخيرة لتقنين الكهرباء بسبب نقص الغاز والوقود اللازمين لتشغيل محطات الطاقة، خصوصا في الفترات الباردة عندما يرتفع الطلب على الطاقة لأغراض التدفئة.وذكرت وكالة مهر للأنباء أنه "بسبب البرد الشديد والصقيع وتساقط الثلوج والحاجة إلى خفض استهلاك الطاقة، أغلقت الإدارات الحكومية والمدارس في العديد من المحافظات" من بينها البرز وفارس وهمدان وأصفهان وكردستان ويزد.ومساء الثلاثاء، انقطع التيار الكهربائي في العديد من أحياء طهران، وفق ما أفاد التلفزيون الحكومي، متحدثا عن مشكلات في إمدادات الغاز في محطات الطاقة.من جهتها، أوضحت شركة الكهرباء الوطنية تافانير أنها تعمل من أجل إبقاء المحطات قيد العمل لكنها حضّت على خفض استهلاك الغاز والكهرباء بنسبة 10%.وأعلن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد الأربعاء، أنّه تمّ تحطيم الرقم القياسي لاستهلاك الغاز في إيران خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 681 مليون متر مكعب.وذكر التلفزيون الرسمي أن درجات الحرارة انخفضت إلى 19 درجة مئوية تحت الصفر خلال الليل في مدينة همدان، ما يجعلها أبرد عاصمة إقليمية.