عائلة غزاوية تفجر جدلاً سياسياً في بريطانيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أثار قرار قاض بريطاني بالسماح لعائلة من غزة بالاستقرار في بريطانيا بموجب مخطط للاجئين الأوكرانيين جدلا سياسيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر أمام البرلمان، اليوم الربعاء، إنه يتفق مع زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك على أن القرار كان "خاطئًا" وأنه يعمل على سد ثغرة لمنع تكرار القضية.

وقال ستارمر إن الحكومة تعمل على سد "ثغرة" أدت إلى القضية المحددة، وألقى باللوم على الإطار القانوني المعمول به في ظل حزب المحافظين.

وتبين يوم الأربعاء أن عائلة فلسطينية مكونة من ستة أفراد فرت من غزة مُنحت الحق في العيش في المملكة المتحدة بعد استئناف - بعد أن تقدموا بطلب لدخول البلاد من خلال مخطط للاجئين الأوكرانيين.

إثارة القضية

وأثارت زعيم حزب المحافظين كيمي بادينوك القضية في جلسة أسئلة رئيس الوزراء، قائلة: "هذا القرار خاطئ تمامًا. لا يمكن السماح له بالصمود. هل تخطط الحكومة للاستئناف بشأن أي نقاط قانونية، وإذا كان الأمر كذلك، فأي منها؟".

ورد السير كير: "دعوني أوضح الأمر. أنا لا أتفق مع القرارات. إنها محقة".

ومع ذلك، قال إن السيدة بادينوك لم "تقم بواجبها المنزلي"، مدعيًا أن "القرار المعني اتخذ في ظل الحكومة الأخيرة، وفقًا للإطار القانوني لحكومة المحافظين الأخيرة".

وأضاف أن وزارة الداخلية كانت تبحث تفاصيل القضية حتى لا تتكرر مرة أخرى.

وقال ستارمر: "يجب أن يكون البرلمان هو الذي يضع القواعد الخاصة بالهجرة. ويجب أن تكون الحكومة هي التي تضع السياسة. هذا هو المبدأ". وأضاف "أن وزيرة الداخلية تبحث بالفعل عن الثغرة القانونية، التي نحتاج إلى إغلاقها في هذه الحالة بالذات."

تفاصيل القضية

وتتعلق القضية بأم وأب وأطفالهما الأربعة الذين نزحوا بعد تدمير منزلهم بغارة جوية في الحرب بين إسرائيل وحماس. وكانوا تقدموا بطلب الدخول إلى المملكة المتحدة باستخدام مخطط الأسرة الأوكرانية للانضمام إلى شقيق الأب، الذي عاش في المقاطعة منذ عام 2007 وكان مواطنًا بريطانيًا.

ويسمح مخطط الأسرة الأوكرانية لأولئك الفارين من الغزو الروسي بالانضمام إلى أقارب يعيشون بالفعل في بريطانيا، ولكن لا يوجد مثل هذا المخطط للاجئين الفلسطينيين.

وكان تم رفض طلب الأسرة في مايو من العام الماضي ثم مرة أخرى في سبتمبر بعد استئناف.

ومع ذلك، مُنحوا لاحقًا الحق في العيش في المملكة المتحدة بعد أن سمح قضاة المحكمة العليا باستئناف آخر، على أساس المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحمي الحق في الحياة الأسرية.