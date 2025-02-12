شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فى شؤون الجماعات الإسلامية: تحريف تصريحات ملك الأردن قمة الانحطاط السياسى والان مع تفاصيل الخبر

قال هشام النجار الخبير فى شؤون الجماعات الإسلامية، إنه فى وقت تتصاف فيه الجهود العربية لمواجهة المخطط الظالم لتهجير الفلسطينيين من غزة، تواصل جماعة الإخوان نهجها العدائي بتشويه الموقف العربي الموحد.

وأكد النجار فى تصريحات له، أن محاولات الإخوان للإساءة إلى الدول العربية من خلال بث الشائعات وتحريف تصريحات قادة مثل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن تمثل قمة الانحطاط السياسي والفكري.

وأضاف: "تسعى هذه الجماعة، التي تُعتبر جزءًا من أجندة خارجية تخدم مصالح معروفة، إلى إشعال الفتنة بين الدول العربية ودق أسافين الخلاف بينهم، لا يمكن أن نغفل عن مسؤوليتها المباشرة في خلق حالة من الفوضى التي تسعى للنيل من الاستقرار العربي في أوقات نحن في أمس الحاجة فيها إلى الوحدة والتماسك".

ودعا النجار جميع القوى السياسية في العالم العربي إلى التكاتف والتصدي للمخططات التي تهدف لتفتيت وحدتنا والتلاعب بمقدرات شعوبنا، ولنجعل قضيتنا الفلسطينية محور اهتمامنا وموحدنا.