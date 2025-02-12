شكرا لقرائتكم خبر عن نائب برلمانى: إعمار غزة سيقطع الطريق أمام مخططات التهجير والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن إعادة إعمار قطاع غزة سيقطع الطريق أمام مخططات التهجير، مشيرًا إلى أن مصر ستقدم تصور لإعادة إعمار غزة مع بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، بما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب.

وأوضح النائب أحمد سمير، في بيان له، أن الموقف المصري الأردني ليس مجرد تحالفٍ ظرفي، بل هو "جغرافيا مصير" و"تاريخ مشترك"، فمصر والأردن، ركنان لاستقرار المنطقة، وما التصريحات الملفقة إلا محاولةٌ يائسة لخلق فجوة في جدار الوحدة العربية.

وأضاف زكريا، أن الدول العربية قادرة على التصدى للمخطط الإسرائيلي وأظهرت حتى اليوم للعالم حقيقة ما يجري على الأرض، مشددًا على أن القمة العربية الطارئة المقرر عقدها الشهر الجاري في مصر، تعتبر أهم قمة عربية تتناول القضية الفلسطينية منذُ فترة طويلة، حيث ستحمل على عاتقها إعادة إعمار قطاع غزة، كونه جزءًا أساسيا من حل القضية الفلسطينية، والقضاء على مخططات التهجير.

وأشار إلى أن اللقاء الأخير بين العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض، لم يَسْلَم من محاولات "فبركة" تهدف إلى تشويه موقفٍ عربي موحَّد، بل وتحويل قضية التهجير إلى سلاحٍ لتفكيك النسيج الوطني، موضحًا أن معارك الأمة لا تُخاض بالتصريحات الصحفية وحدها، بل بالإرادة السياسية والذاكرة الجمعية التي ترفض النسيان، فلتكن هذه الحادثة جرس إنذارٍ لكل مَنْ يحاول العبث بثوابت الأمة.