شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "خارجية النواب": محاولات الإخوان تحريف تصريحات ملك الأردن خيانة للعرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، انه فى الوقت الذي يقف فيه العالم العربي موحدًا ضد المخطط الإجرامي لتهجير الفلسطينيين من غزة، تبرز جماعة الإخوان بفعلتها المشينة في محاولة لتشويه هذا الموقف العربي المشرف.

وأكد القاضى أن محاولاتهم بث الشائعات وتحريف الحقائق حول تصريحات الملك عبد الله الثاني ملك الأردن تمثل خيانة للعالم العربى.

واضاف: "لقد كان الملك عبد الله دومًا في طليعة المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني، ولم يتردد في تأكيد موقفه الثابت تجاه قضيتنا المركزية".

واوضح أن تحريف كلماته والتشكيك في نواياه لن يزيدنا إلا إصرارًا على موقفنا الثابت في دعم فلسطين.

وأكد ضرورة التصدى لهذه الممارسات الرخيصة، وندعو جميع أبناء الوطن وأحزابنا السياسية إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا ضد كل من يسعى لزعزعة وحدتنا العربية، ويجب أن نستقى قوتنا من تاريخنا المشترك ونؤمن بأن القضية الفلسطينية تستحق كل جهد وعرق.