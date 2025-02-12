شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا سياسيا: نرفض محاولات الإخوان لتشويه الموقف العربى الموحد ضد التهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إننا نواجه فى هذه المرحلة العصيبة محاولات مرفوضة تهدف إلى تشويه موقفنا العربى الموحد ضد المخطط الجائر لتهجير الفلسطينيين من غزة.

واوضح مطر أن هذه الهجمات تأتى بشكلٍ خاص من جماعة الإخوان، التى تسعى جاهدة لبث الشائعات والكذب حول موقف الدول العربية، وتحريف تصريحات قادتنا، ومنهم الملك عبد الله الثانى ملك الأردن، الذى لم يتوانَ عن دعم القضية الفلسطينية فى شتى المحافل.

وأضاف: "لقد أثبت الملك عبد الله فى أكثر من مناسبة دعمه الثابت للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة، ولن نسمح لأحد بتحريف كلماته أو طمس جهودنا العربية فى الدفاع عن حقوق الأشقاء فى فلسطين".



وأكد مطر، أن محاولات الإخوان لن تزيدنا إلا وحدة وقوة فى مواجهة المخططات التى تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وتمرير أجندات مشبوهة تهدد مصالح العرب جميعًا.

ودعا مطر، جميع الأحرار إلى التصدى لهذه الشائعات والعمل على تكاتف الجهود للحفاظ على حقوق الفلسطينيين وإظهار الحقائق، فالكلمة الصادقة والموقف الواضح هو سلاحنا فى مواجهة الشائعات.