شكرا لقرائتكم خبر عن "الجنايات" تتصدى لوقائع تعذيب الزوجات بالسجن المشدد 10 سنوات.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " حكم يتصدى لتعذيب الزوجات.. الجنايات تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لزوج لاتهامه باحتجاز زوجته وتعذيبها"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة الجنايات بمعاقبة "زوج" بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه من إتهام، بتعذيب زوجته بأشد أنواع العذاب، لإكراهها على إمضاء سندات مثبتة لدين عبارة عن "إيصالات أمانة وغيرها"، وجاء الحكم تطبيقًا للواقع وما تم ذكره من أقوال للمدعية بالحق المدنى، بأنها قد تعرضت للاحتجاز والتعذيب والإكراه على التوقيع من قبل المتهم (زوجها)، وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الإتهام الوارد ذكرها بأمر الإحالة "المتواجدة فى نص الحكم"، وذلك فى قضية النيابة العامة رقم 11071 لسنة 2023 المنتزه ثانى المقيدة برقم 3783 كلى منتزه.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم "ل. ك" لأنه فى غضون شهرى 4، 5 عام 2023 بدائرة قسم شرطة أول المنتزه محافظة الاسكندرية احتجز المجنى عليها "رانيا. ه" بالوحدة السكنية الكائنة ببرج "...." شارع "....."، وذلك ودون أمر من أحد الحكام المختصين، ودون أن يكون مختصا بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة على النحو المبين بالتحقيقات، فضلا عن كونه عذب المجنى عليها سالفة الذكر بتعذيبات بدنية بتناوبه عليها بالاعتداء ضربا بأدوات عدة وحرق بسكبه مياه ساخنة على جسدها وحرقها باستعماله ماكينة لحام محدثة إصابتها الثابتة بالتقرير الطبى الشرعى المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكره المجنى عليها سالفة الذكر على إمضاء سندات مثبتة لدين هى الأوراق المبينة بالتحقيقات عبارة عن "ايصالات أمانة وغيرها"، وكان ذلك بالقوة وتحت سطوته وبطشه محل الاتهام الأول والثانى حيث تمكن من أفعاله الاجرامية السابق وصفها بث الرعب فى قلبها وشل مقاومتها، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من إتمام جريمته، كما أحرز أدوات مختلفة "شوم، عصى، كرباج مياه ساخنة، وعاء طعام حديدى، حزام، ماكينة لحام"، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وإليكم التفاصيل كاملة:

حكم يتصدى لتعذيب الزوجات.. "الجنايات" تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لزوج لاتهامه باحتجاز زوجته وتعذيبها.. المتهم أكره زوجته على توقيع إيصالات أمانة.. والحكم جاء بالعقوبة الأشد بين 4 اتهامات أبرزها "الحرق"

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