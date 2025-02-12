رويترز: ولي العهد ساهم بالإفراج عن الأمريكي فوغل من روسيا

أفصحت مصادر خاصة لوكالة "رويترز" أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، شارك في مفاوضات إطلاق سراح الأمريكي مارك فوغل المسجون في روسيا، مقابل إعادة مواطن روسي آخر من السجون الأمرسكية. وكان قد اعتُقل الموظف السابق في السفارة الأمريكية في موسكو، مارك فوغل، البالغ من العمر 61 عاماً، إذ جرى اعتقاله في مطار "شيريميتيفو" الدولي بضواحي موسكو في صيف عام 2021 بتهمة تهريب المخدرات، وحكم عليه بالسجن 14 عاما.



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