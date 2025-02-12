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رويترز: ولي العهد ساهم بالإفراج عن الأمريكي فوغل من روسيا

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رويترز: ولي العهد ساهم بالإفراج عن الأمريكي فوغل من روسيا

أفصحت مصادر خاصة لوكالة "رويترز" أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، شارك في مفاوضات إطلاق سراح الأمريكي مارك فوغل المسجون في روسيا، مقابل إعادة مواطن روسي آخر من السجون الأمرسكية.

وكان قد اعتُقل الموظف السابق في السفارة الأمريكية في موسكو، مارك فوغل، البالغ من العمر 61 عاماً، إذ جرى اعتقاله في مطار "شيريميتيفو" الدولي بضواحي موسكو في صيف عام 2021 بتهمة تهريب المخدرات، وحكم عليه بالسجن 14 عاما.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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