شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مرشحًا جديدًا فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

واصلت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام، اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025م، تلقى طلبات الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، و6 من أعضاء مجلس النقابة، حيث تلقت اللجنة 14 طلبًا جديدًا للترشح ليصل إجمالى عدد المرشحين (43) مرشحًا منذ فتح باب الترشح يوم الأحد الماضى وحتى الآن، بينهم (10) مرشحين على مقعد النقيب، و(33 ) مرشحًا لعضوية مجلس النقابة.

وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، أن اللجنة تلقت اليوم 14 طلبًا جديدًا للترشح، بينهم 4 على مقعد النقيب، و10 لعضوية المجلس على النحو التالي:-

المرشحون على مقعد النقيب:-

1- محمد مغربى أحمد على (محمد المغربي) جريدة "الشعب".

2- نعيمة محمد راشد عبد الله (نورا راشد) جريدة "الجمهورية".

3- محمد بدوى أحمد عبد الله (محمد بدوي) جريدة "الغد".

4- طلعت هاشم محمد فرج (طلعت هاشم) جريدة "مصر الفتاة".

والمرشحون لعضوية المجلس:-

1- إسماعيل فرج أحمد فرج العوامى (إسماعيل العوامي) جريدة "الأهرام".

2- خالد حسين محمد عبد العزيز (خالد حسين) جريدة "الوطن".

3- خير راغب خير بخيت (خير راغب) جريدة "المصرى اليوم".

4- محمد السيد موسى سليمان ضبعان (محمد الضبعان) جريدة "صوت البلد".

5- محمد السيد عبد العزيز الشاذلى (محمد السيد الشاذلي) جريدة ”الخليج 365”.

6- أحمد يحيى أحمد الديسطى (أحمد يحيى) جريدة "البوابة".

7- المعتز بالله إبراهيم عبد العزيز إبراهيم الشناوى (معتز الشناوي) جريدة "الجمهورية ".

8- محمد شبانة عبد العزيز بدوى (محمد شبانة) جريدة "الأهرام".

9- محاسن عبد الله سنوسى مهدى (محاسن السنوسي) جريدة "المصرى اليوم".

10- ريمون فرنسيس صادق متى (ريمون المصري) جريدة "حر".

وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية تغلق فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ الخميس 13 فبراير 2025م باب تلقى الطلبات، وتعلن بعدها مباشرة كشوف المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس.

وأضاف أن اللجنة سوف تبدأ فى تلقى طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام -فى نفس توقيتات تلقى طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.